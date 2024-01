Krispy Kreme Aktie: Jetzt wird es spannend!

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderungen in den sozialen Medien können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. Im Fall von Krispy Kreme wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was insgesamt zu einem schlechten Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigen kann, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Für die Krispy Kreme-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 73, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überkauft ist und daher als schlecht bewertet wird. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 35,9, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit als neutral eingestuft wird. Insgesamt führt die Analyse der RSIs zu einer schlechten Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen über Krispy Kreme veröffentlicht, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

Die langfristige Meinung von Analysten führt zu einer neutralen Bewertung der Krispy Kreme-Aktie. Insgesamt liegen 1 positive, 2 neutrale und keine negativen Bewertungen vor. Das Kursziel der Analysten liegt bei 16 USD, was eine positive Performance der Aktie erwarten lässt und daher zu einer insgesamt guten Bewertung führt.