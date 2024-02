Krispy Kreme Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

In den letzten Wochen gab es bei Krispy Kreme keine signifikante Veränderung in Bezug auf die Stimmung und das öffentliche Interesse. Weder besonders positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen in den sozialen Medien, weshalb das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet wird. Auch die Anzahl der Beiträge zeigte keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Krispy Kreme daher in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist jedoch insgesamt besonders negativ. Die vergangenen Meinungen und Äußerungen deuten auf eine dominierende Negativität hin, weshalb die Einschätzung für die Anleger-Stimmung als "Schlecht" ausfällt.

Aus charttechnischer Sicht weicht der aktuelle Schlusskurs der Krispy Kreme-Aktie (-7,09 Prozent) sowohl vom Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch vom Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (-7,55 Prozent) ab, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung für Krispy Kreme zeigt aus den letzten zwölf Monaten 1 Gut, 2 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen. Dies entspricht im Durchschnitt einer "Neutral"-Bewertung. Obwohl aus dem letzten Monat keine neuen Analystenupdates vorliegen, liegt das durchschnittliche Kursziel bei 17 USD, was auf ein mögliches Wachstum von 32,3 Prozent hindeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Krispy Kreme-Aktie aus Analystensicht also eine "Gut"-Empfehlung.