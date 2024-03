Krispy Kreme Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten insgesamt 3 Bewertungen für die Krispy Kreme-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertung "Gut", 2 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das ergibt ein "Neutral"-Rating für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenbewertungen ergibt, liegt bei 17 USD. Das bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 42,02 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 11,97 USD. Als Ergebnis ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat die Diskussionsintensität in den letzten Monaten nur wenig Aktivität gezeigt. Daher wird die Einschätzung für diesen Faktor als "Schlecht" bewertet. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum eine negative Änderung erfahren, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Wert für Krispy Kreme.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Faktor. Die Aktie von Krispy Kreme hat in den sozialen Medien vor allem negative Meinungen hervorgerufen. In den letzten Tagen hat sich der Meinungsmarkt jedoch vermehrt mit positiven Themen rund um Krispy Kreme beschäftigt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Krispy Kreme liegt bei 69,8, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 62, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung für die Krispy Kreme-Aktie.