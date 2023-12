Krispy Kreme Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt ein positives Bild für die Krispy Kreme-Aktie. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat kontinuierlich verbessert, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Diskussionsintensität blieb jedoch weitgehend unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Die langfristige Meinung der Analysten zur Krispy Kreme-Aktie wird als "Neutral" eingestuft. Aktuell liegen 1 positive, 2 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 16 USD, was einer potenziellen Performance von 8,25 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Analysten als "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 11 Tagen überwogen positive Themen in den Diskussionen, während an zwei Tagen negativere Themen dominierten. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen über das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Gut" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Krispy Kreme-Aktie liegt bei 7,54, was auf einen "Guten" Status hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 30,31 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Gesamteinschätzung der Aktie als "Gut".