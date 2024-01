Krisenschock: Traditionsreicher Glashersteller Ritzenhoff meldet Insolvenz an

Farbenfroher Niedergang: Bekannter Glashersteller Ritzenhoff meldet Insolvenz – Fleischmagnat Robert Tönnies soll bei Restrukturierung unterstützen.

Ritzenhoff, bekannt für die auffälligen Motive auf seinen Gläsern, muss nun Insolvenz anmelden. Um sich zu restrukturieren, scheint der sauerländische Glashersteller auf die Unterstützung von Fleischunternehmer Robert Tönnies zu setzen.

Die Firma mit Hauptsitz in Marsberg im Hochsauerland hat einen Antrag auf Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung gestellt, welchem das Amtsgericht Arnsberg zugestimmt hat, wie eine Sprecherin am Freitag bestätigte. Verschiedene Medien hatten zuvor darüber berichtet.

Laut eigenen Angaben beschäftigt das Unternehmen 430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erzielte zuletzt einen Jahresumsatz von rund 60 Millionen Euro. Zu möglichen Verlusten in diesem Jahr wurden keine Angaben gemacht. Ritzenhoff begründet den Schritt mit den hohen Energie- und Rohstoffkosten sowie den Nachwirkungen der Coronapandemie, die das Geschäftsumfeld und die Lieferketten nachhaltig belastet haben.

Vor Covid-19 war Ritzenhoff noch leicht profitabel. Im Jahr 2019 verzeichnete die Firma laut Bundesanzeiger einen Umsatz von 67,4 Millionen Euro und einen Jahresüberschuss von 0,26 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr fielen die Erlöse auf 45,6 Millionen Euro und ein Verlust von 9,5 Millionen Euro wurde verbucht.

Auch 2021 lag das Minus bei 6,5 Millionen Euro bei einem Umsatz von 49,7 Millionen Euro.

Das Unternehmen betonte, dass das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung Teil einer umfassenden Strategie zur langfristigen Stabilisierung sei. Die Verfahrenseinleitung habe keine Auswirkungen auf den laufenden Geschäftsbetrieb. In Insolvenzverfahren können Firmen relativ unkompliziert von finanziellen Altlasten befreit werden, um wirtschaftlich wieder neue Möglichkeiten zu erhalten.

Die charakteristischen bunten Motive auf den Gläsern von Ritzenhoff sind ein Alleinstellungsmerkmal im Markt. Von Wölfen über Hirsche und Wale bis hin zu Affen, Vögeln und Blumen – die Dekorationen sind vielseitig und ansprechend gestaltet.

Bei der Restrukturierung soll nun laut Unternehmensangaben Fleischunternehmer Robert Tönnies zur Seite stehen. Der Mitgesellschafter des Fleischproduzenten Tönnies und Neffe von Clemens Tönnies, einem weiteren Co-Eigner, hatte sich im Herbst 2023 an Ritzenhoff beteiligt. Diese Beteiligung soll nun die Sanierung des Glasherstellers unterstützen.

