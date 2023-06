Krisenresistent: 2 Aktien, die in jeder Lage am Markt überzeugen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé":

Krisenfeste Aktien gesucht? Krisen gibt es immer wieder an den Finanzmärkten. Sie gehören zum Geschäft wie das Mehl zum Bäcker.

Was Investoren als kalkuliertes Maß in Form von Volatilität einplanen, kann für antizyklische Anleger eine Riesenchance bedeuten. Schließlich befinden sich in Krisen Aktienkurse im Rückwärtsgang.

Wer in solchen Zeiten auf qualitativ hochwertige Aktien setzt, der kann bei Erholung möglicherweise ein gutes Renditepotenzial für sich beanspruchen. Dabei muss man jedoch unterscheiden zwischen High-Beta-Aktien und Low-Beta-Aktien. Sie unterscheiden sich im Wesentlichen durch ihren Schwankungsgrad.

Das Beta-Ratio misst beispielsweise, wie sensibel eine Aktie im Verhältnis zum Markt reagiert. Fällt der Markt beispielsweise um ein Prozent, die Einzelaktie jedoch nur um 0,1 %, so handelt es sich um ein defensives Investment.

Meistens lassen sich Aktien aus dem Konsumgüterbereich dieser Kategorie zuordnen. Getrunken und gegessen wird schließlich immer. Blickt man nun auf solche defensiven Investments, die für die Zukunft weiter Freude bereiten, so könnten Aktien wie Nestlé (WKN: A0Q4DC) oder Clorox (WKN: 856678) spannend sein. Schauen wir heute einmal, ob sich ein Einstieg lohnen könnte.

Nestlé: Schweizer Powerhouse

Nestlé ist ein multinationaler Lebensmittel- und Getränkekonzern mit einer breiten Palette von Marken und Produkten. Das Geschäftsmodell basiert auf der Herstellung und dem Vertrieb von Nahrungsmitteln, Getränken, Milchprodukten, Süßwaren und anderen Lebensmitteln. Nestlé ist dabei breit aufgestellt und in verschiedenen Segmenten tätig, darunter Babynahrung, Getränke, Tierfutter, Gesundheits- und Wellnessprodukte.

Der Hersteller von KitKat und Smarties verfolgt dabei eine Strategie der Diversifizierung und betreibt auch Geschäfte im Bereich Gesundheitswissenschaften und medizinische Ernährung – Well Being und Functional Food sind Themen, die sich die Schweizer nicht entgehen lassen. Essen muss heute mehr können als sättigen. Es muss schlank machen, den Blutdruck oder Cholesterinspiegel senken.

Gemessen an der aktuellen Marktkapitalisierung von rund 316 Mrd. US-Dollar ist Nestlé zudem mit Abstand das wertvollste Konsumgüterunternehmen der Welt. Mit einem erwarteten KGV von 21,4 sowie einer zugehörigen Dividendenrendite von 2,77 % (Stand: 25.6.23, Morningstar) ist die Qualitätsaktie nicht mehr günstig. Besonders, wenn man sich das vergangene Wachstum der letzten zehn Jahre anschaut.

Kurzfristig scheint das Wachstum aber wieder zu erstarken. Allein im ersten Quartal 2023 wurde ein publizierter Umsatzanstieg von 5,6 % ausgewiesen. Organisch lag er sogar bei 9,3 %. Auch für das Gesamtjahr 2023 wird mit einem starken organischen Wachstum zwischen 6 und 8 % gerechnet, was besonders in Zeiten hoher Inflation als Erfolg zu werten ist.

Clorox: Hygieneprodukte auf höchstem Niveau

Clorox ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Haushaltsreinigung und Konsumgüter. Das Geschäftsmodell hier basiert auf der Herstellung und dem Vertrieb einer breiten Palette von Produkten, darunter Reinigungsmittel, Desinfektionsmittel, Bleichmittel, Körperpflegeprodukte und Katzenstreu. Corona brachte eine Sonderkonjunktur und ließ die Bewertung gleichzeitig in die Höhe schnellen.

Clorox ist bekannt für seine Markenprodukte, wie zum Beispiel Clorox-Bleiche, Glad-Müllbeutel und Hidden-Valley-Salatdressings. Das Unternehmen bedient sowohl den Einzelhandel als auch den gewerblichen Markt und hat einen Schwerpunkt auf Produktinnovation und Nachhaltigkeit gelegt, um den sich ändernden Verbraucheranforderungen gerecht zu werden.

Trotz allem ist das Unternehmen noch überwiegend amerikanisch geprägt. Der Großteil der Umsätze wird im Gegensatz zu Nestlé noch im Heimatland USA generiert. Hier verpasst der Konzern Chancen in Schwellenländern.

Die erwartete Dividendenrendite liegt aktuell bei 3,1 %, bei einem erwarteten KGV von 28,5 (Stand: 25.6.23, Morningstar). Günstig ist auch diese Aktie damit nicht mehr.

Fazit

Damit zeigt sich, dass der optimale Einstiegszeitpunkt der beiden defensiven Aktien Nestlé und Clorox noch auf sich warten lässt. Die Vergangenheit hat jedoch gezeigt, dass es sich lohnt, diese beiden Qualitätsaktien im Blick zu behalten. Auch ich verfolge die Entwicklungen weiter.

