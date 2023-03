Krisenkommunikation durch Imagefilme - 5 Tipps, wie das Vertrauen in Unternehmen in unsicheren Zeiten gestärkt wird

Heusweiler (ots) -In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und gesellschaftlicher Turbulenzen stehen Unternehmen vor der Herausforderung, das Vertrauen ihrer Kunden und Mitarbeiter zu bewahren und zu stärken. Jetzt ist es wichtiger denn je, als Unternehmen die eigenen Stärken zu kommunizieren."Eine effektive Krisenkommunikation kann dabei helfen, das Image eines Unternehmens zu verbessern und das Vertrauen der Kunden zu behalten. Besonders effektiv sind Imagefilme, die Emotionen überbringen und dabei das Unternehmen und seine Werte in den Vordergrund stellen", erklärt Julian Schneider. Er ist Marketing- und Video-Experte und wird aktuell von vielen Firmen angefragt, die Zuversicht und Mut verbreiten wollen - per Video.Gerne verrät er in seinem exklusiven Gastartikel fünf Tipps, die Unternehmen dabei unterstützen, durch Krisenkommunikation mit Imagefilmen das Vertrauen ihrer Kunden in unsicheren Zeiten zu stärken.1. Bewältigte Krisen aufzeigenUm das Vertrauen der Kunden in Krisenzeiten zu stärken, sollten Unternehmen in ihrem Imagefilm darauf hinweisen, welche Krisen sie in der Vergangenheit gemeistert haben. Insbesondere für Industrie- und Handwerksunternehmen, die schon lange am Markt sind, gab es bereits zahlreiche Wirtschaftskrisen und andere Herausforderungen, die sie bewältigen mussten. Unternehmen sollten ihren Kunden daher mitteilen, dass sie Erfahrung im Krisenmanagement haben und in der Lage sind, schwierige Zeiten zu überstehen. Durch das Aufzeigen von Erfolgen und der Fähigkeit, Krisen zu bewältigen, können Unternehmen das Vertrauen ihrer Kunden gewinnen und ihnen die Gewissheit geben, dass sie in guten Händen sind.2. Einblicke in das Krisenmanagement gebenUm das Vertrauen der Kunden in Krisenzeiten zu stärken, sollten Unternehmen in ihrem Imagefilm ihr Krisenmanagement transparent kommunizieren. Dabei sollten sie konkret aufzeigen, welche Maßnahmen sie ergreifen, um Lieferkettenprobleme zu bewältigen, alternative Lieferwege einzuschlagen und ihre Produktionskapazitäten zu erhöhen. Auch kreative Lösungen sollten in Betracht gezogen werden, um die Produktion aufrechtzuerhalten und die Kundenversorgung zu gewährleisten. Unternehmen sollten nicht zögern, neue Wege zu finden, um ihre Produkte herzustellen oder zu verkaufen, und diese Strategien sollten sie offen mit ihren Kunden teilen.3. Ehrlich und transparent kommunizierenUm in schwierigen Zeiten das Vertrauen der Kunden zu stärken, sollten Unternehmen auf ehrliche und transparente Kommunikation setzen. Statt unrealistische Versprechungen zu machen, sollten sie die tatsächliche Sachlage offenlegen und aktiv Probleme ansprechen. Kunden werden es schätzen, wenn Unternehmen ihnen gegenüber ehrlich sind und sich um Lösungen bemühen. Wichtig ist auch, Kritik anzunehmen und die Bedenken der Kunden anzusprechen. Unternehmen sollten die Sorgen ihrer Zielgruppe verstehen und transparent kommunizieren, welche Maßnahmen sie ergreifen, um die Situation zu verbessern. Eine solche offene Kommunikation kann dazu beitragen, das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und langfristige Kundenbeziehungen aufzubauen.4. Sich mit den Kunden gleichsetzenUm in Krisenzeiten erfolgreich zu sein, ist es wichtig, dass Unternehmen ihren Kunden auf Augenhöhe begegnen und Empathie vermitteln. Unternehmen sollten sich mit ihren Kunden solidarisieren und ihnen zeigen, dass sie gemeinsam in der Krise stecken. Indem Unternehmen Verständnis für die Herausforderungen ihrer Kunden zeigen und empathisch kommunizieren, können sie das Vertrauen ihrer Kunden stärken und langfristige Kundenbeziehungen aufbauen. Durch eine solche Kommunikation fühlen sich Kunden nicht allein gelassen und können gemeinsam mit dem Unternehmen die Krise bewältigen.5. Mitarbeiter zu Wort kommen lassenIn Krisenzeiten kann es für Unternehmen hilfreich sein, die eigenen Mitarbeiter als Markenbotschafter im Imagefilm einzusetzen und so eine menschliche Verbindung zwischen Kunden und Unternehmen zu schaffen. Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen können vor die Kamera treten und persönlich betonen, dass sie hart arbeiten, um Kunden zufrieden zu stellen und die Krise zu bewältigen. Dadurch wird Kunden vermittelt, dass hinter einem Unternehmen immer Menschen stehen, auf die das Unternehmen stolz ist. Über Julian Schneider:Julian Schneider ist zusammen mit Dennis Keller und Steffen Weßler Gründer und Geschäftsführer der proMOTION pictures KWS GmbH. Die Marketingexperten sorgen mit professionellen Videos dafür, dass die Produkte und Dienstleistungen ihrer Kunden für den Betrachter unvergesslich werden.