Krisengewinner Deutsche Börse und London Stock Exchange?

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, wenn es an den Märkten hektisch wird, vergessen gerade unerfahrene Anleger oft die einfache Börsenregel: „Hin und her macht Taschen leer”. Statt die Baisse bestmöglich zu ignorieren und an einer langfristigen Anlagestrategie festzuhalten, wie sie z.B. im kostenlosen „Leitfaden für Ihr Vermögen” beschrieben ist, kaufen und verkaufen...