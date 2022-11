Krisenexpertinnen gehören 2022 zu den herausragenden Preisträgern des CAPITAL-Gipfels Top 40 unter 40

Berlin (ots) -Die Ökonomin Isabella Weber, Professorin an der renommierten University of Massachusetts und Erfinderin des Gaspreisdeckels, gehört zu den Preisträgern der "Top 40 unter 40", die das Wirtschaftsmagazin CAPITAL in diesem Jahr auszeichnet. Die 34-Jährige hatte vor knapp einem Jahr erstmals staatliche Preiskontrollen zur Bekämpfung der steigenden Energiepreise bei anhaltend hoher Inflation in die öffentliche Debatte eingebracht. Nach anfänglicher Kritik der Fachwelt, setzte sich ihr Ansatz in den vergangenen Monaten durch. Auch in Deutschland wurde die zweifach promovierte Ökonomin in die Expertenkommission der Bundesregierung berufen, die innerhalb weniger Wochen Vorschläge für ein Entlastungspaket entwickelt hat. "Dass sich alles, was ich vor einem Jahr geschrieben habe, bewahrheitet hat, ist schon eine Art Triumph", sagt Weber im CAPITAL-Interview (Ausgabe 12/2022, erscheint ab 17. November).Weber gehört zu den Hoffnungsträgern des Landes, die das Wirtschaftsmagazin CAPITAL jedes Jahr unter dem Titel "Top 40 unter 40" kürt. Seit 2007 wählt die Redaktion in einem aufwändigen Auswahlprozess 160 herausragende Talente, die unter 40 Jahre alt sind, in vier Kategorien aus: Manager, Unternehmer, Politiker sowie Wissenschaftler und Gesellschaftsvertreter. Voraussetzung dafür sind exzellente Leistungen, beeindruckendes Engagement, große Verantwortungsbereitschaft und das Potenzial zu weiteren Karrieresprüngen. So wurden etwa auch die heutige Bundesaußenministerin Annalena Baerbock oder Bundesfinanzminister Christian Lindner bereits vor vielen Jahren ausgezeichnet. Zum Netzwerk der "Top 40 unter 40" zählen mittlerweile über 1000 Mitglieder, die in deutschen Organisationen oder als deutsche Vertreter im Ausland tätig sind.Zu den Ausgezeichneten im Jahr 2022 gehören auch die Politikwissenschaftlerinnen Sarah Pagung und Jessica Berlin, die mittlerweile zu den profiliertesten Kommentatorinnen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zählen. Oder der 31-jährige Lukas Kunert, der innerhalb weniger Wochen eine der größten Initiativen zur Hilfe für Geflüchtete aufgebaut hat. "Diese Krisenzeit ist eine Chance für junge Talente, die den permanenten Ausnahmezustand unserer Gesellschaft mit frischem Blick analysieren", sagt CAPITAL-Chefredakteur Horst von Buttlar.Über die wichtigen Themen dieser Zeit diskutieren Preisträger und Alumni an diesem Freitag beim "Top 40 unter 40"-Gipfel in der Bertelsmann Repräsentanz in Berlin. Das Motto der Konferenz lautet: "Die Krise in der Krise in der Krise - Wie können wir unsere Zukunft nach der Zeitenwende gestalten?" Ökonomin Isabella Weber wird aus den USA zugeschaltet sein. Zudem tauschen sich die Teilnehmer in Panels und Workshops aus, zum Beispiel über die Frage, wie Führungskräfte in Politik und Unternehmen in dieser langanhaltenden Phase multipler Krisen überhaupt weitreichende Entscheidungen treffen und wie sie mit dauerhaftem Druck und Stress umgehen.Der persönliche Austausch der "Top 40 unter 40"-Mitglieder ist ein wichtiger Bestandteil des Treffens. Experten aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft - aus Ministerien, Konzernen, Startups, Forschungslaboren oder NGOs - bekommen die Gelegenheit, sich hier kennenzulernen und ihre Erfahrungen auszutauschen.Eine Übersicht über alle Preisträger und einige Eindrücke vom "Top 40 unter 40"-Gipfel werden unter capital.de/top40unter40 veröffentlicht.Pressekontakt:Jenny von ZepelinLeitende Redakteurin CAPITALTel. +49 30 22074 5114E-Mail: zepelin.jenny@capital.dewww.capital.deOriginal-Content von: Capital, G+J Wirtschaftsmedien, übermittelt durch news aktuell