Krimi vor Schlager: Die Quoten am Samstagabend

BERLIN (dpa-AFX) - Die ZDF-Krimireihe "Friesland" hat am Samstagabend am meisten Fernsehzuschauer angelockt. Im Schnitt schalteten 6,73 Millionen um 20.15 Uhr den Krimi mit Sophie Dal und Maxim Mehmet ein, was einem Marktanteil von 25,2 Prozent entsprach. Im Ersten feierte Florian Silbereisen "Das große Schlagerjubiläum 2022 - Auf die nächsten 100!". Das interessierte 4,74 Millionen Zuschauer (19,5 Prozent).

Die "RTL Wasserspiele" <LU0061462528 > brachten dem Sender zur besten Sendezeit 1,88 Millionen Zuschauer (Marktanteil 7,7 Prozent). ProSieben hatte "The Masked Singer" im Programm. Dort ist am Samstagabend GZSZ-Star Felix von Jascheroff enttarnt worden - vor 1,86 Millionen Fernsehzuschauern (7,6 Prozent).

Sat.1 zeigte den Thriller "Der Anschlag" und lockte damit 1,16 Millionen Menschen (4,6 Prozent). 680 000 Zuschauer interessierten sich auf Vox für "I, Robot" (2,6 Prozent). Den Horrofilm "The Boy" wollten auf RTLzwei 630 000 Menschen sehen (2,4 Prozent)./lif/DP/he