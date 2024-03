Kretschmer will Vorschulpflicht einführen

DRESDEN (dts Nachrichtenagentur) - Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will in seinem Bundesland eine Vorschulpflicht einführen. "Wir brauchen ein verbindliches und verpflichtendes Vorschuljahr für alle Kinder", sagte er der "Leipziger Volkszeitung".Das sei nicht nur für Kinder mit Migrationsgeschichte entscheidend: "Alle Kinder sollen künftig das letzte Jahr vor der Schule im Kindergarten verbringen, damit hier Grundlagen für die schulische Bildung gelegt werden", so der CDU-Politiker. Die Grundschulen könnten diese Aufgabe nicht mehr alleine bewältigen.Der Regierungschef ergänzte, dass er eine solche Pflicht nicht "überfallartig" einführen wolle.

"Das braucht auch seine Zeit", sagte er. "Aber es kann schneller gehen, als man denkt." Er gehe davon aus, dass die Vorschulpflicht schon 2025 starten könnte. "Wir müssen allerdings prüfen, wie wir das rechtlich umgesetzt bekommen", so Kretschmer.

