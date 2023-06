Kretschmer für deutlichere Abgrenzung der CDU zu Grünen

DRESDEN (dts Nachrichtenagentur) - Im Streit um Lehren aus der Wahl eines Landrats der AfD in Thüringen erhält CDU-Parteichef Friedrich Merz Unterstützung von Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer. "Die Union muss den Grünen wenn nötig deutlich widersprechen", sagte Kretschmer, der auch Landesvorsitzender der CDU in Sachsen ist, dem "Stern". "Vor allem die bevormundende Energie- und Wirtschaftspolitik der Grünen ist demütigend für die Menschen in Ostdeutschland, die schon so viel an Transformation und Veränderung durchgemacht haben."

Die Leute reagierten "zu Recht allergisch darauf, wenn über ihre Köpfe hinweg entschieden" werde. Nachdem im thüringischen Kreis Sonneberg erstmals in Deutschland ein AfD-Kandidat zum Landrat gewählt worden war, hatte der CDU-Bundesvorsitzende Merz eine noch stärkere Auseinandersetzung mit den Grünen angekündigt. Diese seien auf absehbare Zeit "die Hauptgegner" in der Bundesregierung. Merz begründete dies damit, dass die Grünen für die aktuelle Polarisierung in der Energie- und Umweltpolitik verantwortlich seien.

