Kremlchef Putin lädt Indiens Regierungschef Modi nach Russland ein

MOSKAU (dpa-AFX) - Russlands Präsident Wladimir Putin hat Indiens Regierungschef Narendra Modi für kommendes Jahr nach Russland eingeladen. "Wir warten auf ihn in Russland", sagte Putin bei einem Treffen mit Indiens Außenminister Subrahmanyam Jaishankar am Mittwoch einer Mitteilung des Kremls zufolge. Demnach hat die indische Führung prinzipiell der Visite schon zugestimmt. "Ich bin sicher, dass wir ein passendes Datum finden, das beiden Seiten passt", wurde Jaishankar zitiert.

Die Terminfindung wird durch verschiedene Wahlen erschwert. Im März stellt sich Putin in Russland zur Abstimmung, im April oder Mai sollen Parlamentswahlen in Indien stattfinden. Im Jahr 2024 ist Russland aber auch Gastgeber eines Gipfels der Brics-Gruppe wichtiger Schwellenländer. Brics steht dabei für Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Das Treffen soll im Oktober in der Millionenstadt Kasan stattfinden.

Indien und Russland unterhalten gute wirtschaftliche und politische Beziehungen. Die Führung in Neu-Delhi verhält sich neutral zum russischen Angriffskrieg, trägt westliche Sanktionen gegen Moskau nicht mit und wirbt immer wieder für eine Konfliktlösung durch Dialog. Seit Kriegsbeginn hat Indien den Import von günstigem Öl aus Russland gesteigert./bal/DP/he