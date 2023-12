Kreml kritisiert Pläne für stärkere US-finnische Militärkooperation

MOSKAU (dpa-AFX) - Russland hat eine mögliche Verstärkung der Verteidigungszusammenarbeit seines nordwestlichen Nachbarn Finnland mit den USA verurteilt. "Natürlich. Wir können das nur bedauern", sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag der Agentur Interfax zufolge auf die Frage von Journalisten, ob eine Stationierung von US-Truppen in Finnland zu einer Zunahme von Spannungen führen werde.

Die USA haben ein solches Abkommen kürzlich mit Schweden geschlossen und dürfen demnach künftig 17 schwedische Militäreinrichtungen nutzen. Mit Finnland steht die Unterzeichnung eines ganz ähnlichen Abkommens bevor: Die finnische Regierung hatte am Donnerstag Einzelheiten zu einer entsprechenden Vereinbarung veröffentlicht, die dem US-Militär Zugang zu 15 finnischen Stützpunkten und Übungsgebieten geben wird. Planmäßig soll das Abkommen am Montag in Washington unterzeichnet werden. Im Anschluss muss es dann noch vom finnischen Parlament abgesegnet werden.

"Für uns wird das ganz offensichtlich eine Bedrohung darstellen", sagte Peskow auch mit Blick darauf, dass Finnland seit April Mitglied der Nato ist. Moskau kritisiert den Beitritt Finnlands in das westliche Militärbündnis immer wieder - geht in der Regel jedoch kaum darauf ein, dass dieser eine Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine war.

Erst unter dem Eindruck des Krieges nämlich hatte Finnland, das im Osten auf einer Länge von 1340 Kilometern an Russland grenzt, seine jahrzehntelange militärische Bündnisfreiheit aufgegeben. Auch Schweden hat einen Nato-Beitritt beantragt, wartet aber noch immer auf die letzten beiden fehlenden Ratifizierungen durch die Nato-Mitglieder Türkei und Ungarn./haw/DP/mis