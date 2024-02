Kreml: Putins Treffen mit Erdogan erst nach Wahl Mitte März

MOSKAU (dpa-AFX) - Russlands Präsident Wladimir Putin wird offiziellen Angaben zufolge doch erst später als geplant in die Türkei reisen. Ein Treffen Putins mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan werde nicht mehr vor der russischen Präsidentenwahl Mitte März stattfinden, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Montag der Nachrichtenagentur Interfax zufolge auf Nachfrage von Journalisten. "Bis zu den Wahlen hat der Präsident einen ziemlich vollen und intensiven Terminkalender, und der von Herrn Erdogan ist auch sehr voll", fügte Peskow demnach hinzu. Die Vorbereitungen für ein Treffen liefen aber weiter.

Es wäre Putins erster Besuch in einem Nato-Mitgliedsstaat seit Beginn seines Angriffskriegs gegen die Ukraine vor zwei Jahren. Der 71 Jahre alte Putin, der vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine per Haftbefehl gesucht wird, reist nicht mehr oft ins Ausland.

Noch Ende Januar hatte der Kreml einen Besuch Putins in der Türkei für Februar in Aussicht gestellt. Auf wann genau die Reise nun verschoben ist, wurde zunächst nicht bekannt gegeben.

Der Kreml informierte auch über ein Telefonat Putins mit Erdogan anlässlich des 70. Geburtstags des türkischen Präsidenten am Montag. Der Kremlchef habe darin unter anderem Erdogans Einsatz für die türkisch-russischen Beziehungen gewürdigt, hieß es./haw/DP/mis