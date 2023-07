Kreml: Putin plant im Oktober Reise nach China

MOSKAU (dpa-AFX) - Russlands Präsident Wladimir Putin will Kremlangaben zufolge im Oktober nach China reisen. "Es ist bekannt, dass wir eine Einladung erhalten haben und dass wir vorhaben, nach China zu fahren, wenn im Oktober der Seidenstraßen-Gipfel stattfindet", sagte Putins außenpolitischer Berater Juri Uschakow am Dienstag der Agentur Interfax zufolge. Offen ließ Uschakow hingegen, ob der Kremlchef persönlich am G20-Gipfel im September in Indien teilnehmen werde.

Wegen seines bereits seit 17 Monaten andauernden Angriffskriegs gegen die Ukraine ist Russland international zunehmend isoliert. Insbesondere mit vielen westlichen Staaten haben die Beziehungen einen Tiefpunkt erreicht. Peking ist deshalb aus Moskauer Sicht ein noch wichtigerer Partner geworden. China hat Russlands Invasion der Ukraine nicht verurteilt, sondern Putin Rückendeckung gegeben.

Erst vor einigen Tagen war zudem bekannt geworden, dass Putin nicht persönlich am Treffen der Brics-Staaten Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika im August in Johannesburg teilnehmen wird. Im Gastgeberland Südafrika hätte Putin die Festnahme gedroht, da der Internationale Strafgerichtshof wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine einen Haftbefehl gegen ihn erlassen hat./haw/DP/nas