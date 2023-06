Kreise: Staatlicher Ölkonzern von Abu Dhabi hat Interesse an Covestro

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

LONDON/LEVERKUSEN (dpa-AFX) - Der Ölkonzern Abu Dhabi National Oil (Adnoc) hat offenbar ein Auge auf den Kunststoffkonzern Covestro geworfen. Kreisen zufolge hat es bereits erste Gespäche mit Covestro-Vertretern in Leverkusen gegeben, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag berichtete. Bei dem Treffen habe der Staatskonzern sein Interesse an dem Dax -Unternehmen bekundet, hieß es unter Berufung auf informierte Personen. Die Covestro-Aktie sprang nach der Nachricht ins Plus mit zuletzt neun Prozent.

Die Beratungen befänden sich noch im Anfangsstadium, hieß es in dem Bericht weiter. Auch sei nicht garantiert, dass Adnoc sich zu einer Übernahme entschließen werde. Ein Sprecher des arabischen Unternehmens lehnte eine Stellungnahme ab. Bei Covestro war zunächst niemand für einen Kommentar zu erreichen.

Adnoc fördert fast das gesamte Öl für das OPEC-Mitglied Vereinigte Arabischen Emirate. Der Konzern hat Pläne für Investitionen in Höhe von 150 Milliarden Dollar, um seine Aktivitäten in den Bereichen Erdgas, Chemikalien und saubere Energie weltweit auszubauen. Im vergangenen Jahr kaufte Adnoc bereits Anteile am österreichischen Konzern OMV im Wert von rund 3,9 Milliarden Euro, um sein Chemiegeschäft zu stärken./tav/tih