Kreise: KKR spricht mit Encavis über Übernahme - Wert über 2 Milliarden Euro

NEW YORK/HAMBURG (dpa-AFX) - Der Wind- und Solarparkbetreiber Encavis steht womöglich vor einer Übernahme. Das MDax -Unternehmen soll sich in Gesprächen mit dem US-Finanzinvestor KKR befinden, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochnachmittag unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen berichtet. Die Transaktion könnte einen Wert von mehr als zwei Milliarden Euro haben. Die Verhandlungen seien fortgeschritten, eine Einigung könnte in den kommenden Tagen erfolgen. Ob es zu einer Vereinbarung komme, sei aber noch nicht sicher. Die Encavis-Aktie stieg um gut 18 Prozent. KKR wollte sich gegenüber Bloomberg nicht zu den Informationen äußern, Encavis war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Papiere haben sich seit einem Rekordhoch aus dem Januar 2021 mehr als halbiert, das Unternehmen kommt auf eine Marktkapitalisierung von rund 1,9 Milliarden Euro. Die Kurseinbußen sind Teil eines sektorweiten Rückgangs bei erneuerbaren Energien. Höhere Zinsen machen Investitionen in größere Projekte teurer, zudem steigen inflationsbedingt die Kosten.

Zuletzt wieder fallende Energiepreise haben zudem die operativen Ergebnisse von Encavis jüngst belastet, hieß es von den Analysten von Berenberg. Das Unternehmen besitzt mehr als 80 Windfarmen und mehr als 200 Solarparks in Europa./nqw/jha/