Kreise: Bundesregierung gibt Angebot zum Kauf von MV-Werften in Rostock ab

ROSTOCK (dpa-AFX) - Die Bundesregierung hat ein Angebot für den Kauf des Geländes der insolventen MV-Werften-Gruppe in Rostock abgegeben. Das Angebot wurde am Freitag durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) abgegeben, wie die Deutsche Presse-Agentur in Berlin erfuhr. Beteiligt sei auch das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr. Weitere Details des Angebots sind nicht bekannt.

Das Bundesverteidigungsministerium hatte bereits zu Wochenbeginn öffentlich bekannt gegeben, sich für den Standort zu interessieren und ein Angebot abgeben zu wollen. Soweit bisher bekannt, soll das Gelände von der Bima übernommen und dort das Marinearsenal der Bundeswehr angesiedelt werden, welches sich um die Instandhaltung der Marine kümmert.

Vonseiten des Insolvenzverwalters der MV-Werften, Christoph Morgen, hieß es am Freitag lediglich: "Die Angebotsfrist endet mit Ablauf des heutigen Tages. Die bis dahin eingegangenen Angebote werden wir prüfen und anschließend mit dem Gläubigerausschuss besprechen". Weitere Informationen könne man laut einem Sprecher nicht herausgeben./ssc/DP/ngu