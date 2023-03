Kreise: Brenntag erwägt Rückkauf von mindestens fünf Prozent seiner Papiere

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

ESSEN (dpa-AFX) - Der Chemikalienhändler Brenntag will Kreisen zufolge mindestens fünf Prozent seiner Anteile zurückkaufen. Dabei könnte das Volumen bei etlichen Hundert Millionen Euro liegen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Montagabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Der Dax-Konzern dürfte in den kommenden Tagen einen entsprechenden Plan bekannt geben. An diesem Mittwoch veröffentlicht Brenntag seinen Geschäftsbericht für das Jahr 2022. Die Papiere gewannen auf der Handelsplattform Tradegate gegenüber dem Xetra-Schlusskurs rund 1,8 Prozent./ngu/he