Kreise: American Towers und Cellnex könnten auch für Vantage Towers bieten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Telekomkonzerne American Tower Corp und Cellnex denken Kreisen zufolge über eine Beteiligung an Vodafones Funkturmtochter Vantage Towers nach. So prüften sowohl der US-Betreiber von Telekommunikationsinfrastruktur sowie der spanische Telekommunikationsanbieter einen Einstieg in das Bieterverfahren, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Wochenende unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Allerdings sei unklar, ob die beiden Unternehmen tatsächlich ein Angebot abgeben wollen. Vodafone rechne damit, bereits in dieser Woche erste Offerten zu erhalten. Ein Händler nannte die Nachrichten "keine Überraschung". Sprecher der Unternehmen lehnten eine Stellungnahme ab. Die Vantage Towers-Aktie reagiert am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate mit einem Kurssprung auf den Bericht.

Vergangenen Monat war bekannt geworden, dass die britische Muttergesellschaft einen Teil ihrer rund 82-prozentigen Beteiligung an Vantage Towers veräußern möchte. Unter den Bietern befänden sich die Finanzinvestoren KKR und Global Infrastructure Partners (GIP) sowie EQT aus Schweden. Dabei sollen die Finanzinvestoren auf eine Mehrheit an der Funkturmgesellschaft schielen. Vodafone sei sich unterdessen noch nicht einig über die Größe des Verkaufs. Derzeit kommt das MDax-Unternehmen Vantage Towers auf eine Marktkapitalisierung von knapp 12,9 Milliarden Euro.