Kreditkartenkonzern Mastercard verdient etwas mehr als gedacht

PURCHASE (dpa-AFX) - Der Kreditkarten-Anbieter Mastercard hat im Schlussquartal mehr Gewinn gemacht als von Experten erwartet. Unter dem Strich stand in den Monaten Oktober bis Dezember ein Nettogewinn von 2,8 Milliarden US-Dollar (2,6 Mrd Euro), das waren elf Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Mittwoch in Purchase (US-Bundesstaat New York) mitteilte. Je Aktie und vor Sonderposten lag der Gewinn bei 3,18 Dollar und damit zehn Cent über den durchschnittlichen Analystenschätzungen. Die Aktie verlor jedoch im vorbörslichen US-Handel rund ein halbes Prozent.

Mastercard profitierte im vergangenen Jahr davon, dass die US-Verbraucher weiter viel mit den Karten bezahlen. Auch Konkurrent Visa hatte von einer lebhaften Konsumlaune gesprochen. Das abgerechnete Transaktionsvolumen zog im Quartal um elf Prozent an, darunter vor allem die grenzüberschreitenden Zahlungen. Der Umsatz legte um 13 Prozent auf 6,5 Milliarden Dollar zu./men/niw/stk