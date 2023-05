Kreative Vorschläge dank künstlicher Intelligenz: united-domains bietet als erster deutscher Domain-Registrar eine Domainsuche mit ChatGPT an

Starnberg (ots) -Wer eine Domain für sein nächstes digitales Projekt sucht, bekommt bei united-domains ab sofort Domain-Namen mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz (KI) vorgeschlagen. Als erster Domain-Registrar in Deutschland nutzt united-domains dafür die ChatGPT-Technologie.Anders als bei der klassischen Domain-Suche, die prüft, ob ein konkreter Domain-Name für gewünschte Domain-Endungen frei ist, liefert die intelligente Suche Inspirationen und schlägt vollständige Domains vor. Dazu können Nutzer ihr Projekt mit Stichworten charakteristisch beschreiben, wie zum Beispiel: "Biergarten am Starnberger See" und erhalten Domain-Vorschläge aus zahlreichen Kombinationen, wie etwa "seebiergarten-starnberg.org" oder "seepromenade-starnberg.com". Die KI-Suche von united-domains liefert dabei nicht nur Domainnamen (2nd Level Domain), sondern bezieht auch die beliebtesten Domain-Endungen (Top Level Domains) in ihre Empfehlungen ein."Künstliche Intelligenz revolutioniert die Lösungsansätze für Aufgaben in allen Bereichen", sagt Maximilian Burianek, CEO von united-domains. "Unsere Leidenschaft bei united-domains war schon immer die Suche nach der idealen Domain. Domains sind die Basis für digitale Identitäten - sei es für ein einzelnes Projekt oder einen globalen Konzern. Wir sind überzeugt, dass wir das Erlebnis unserer Kunden bei ihrer Domainssuche mit der ChatGPT-Technologie deutlich verbessern können."Die KI-basierte Domainsuche ist ab sofort in einer Beta-Version verfügbar. Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie unter https://www.united-domains.de/.Über united-domainsDie united-domains AG mit Sitz in Starnberg bei München bietet seit über 20 Jahren innovative und zuverlässige IT-Lösungen für den Aufbau digitaler Identitäten im Internet. Dazu zählen der weltweite Domain-Check, über 1.000 Domain-Endungen, die schnelle und sichere Domain-Registrierung, ein übersichtliches Domain-Management sowie professionelle Lösungen für den Online-Markenschutz. Das Unternehmen setzt dabei auf einen ausgezeichneten Kundensupport vor Ort in Starnberg, mit einer sehr guten Erreichbarkeit und technischer Kompetenz. Mit über 1,6 Millionen registrierten, aktiven Domains und mehr als 300.000 zufriedenen Kunden ist united-domains einer der führenden Domain-Anbieter Europas. Zu den Kunden gehören renommierte Konzerne und Marken wie TUI, DekaBank, Eurowings oder Melitta. united-domains wurde im August 2000 gegründet und beschäftigt rund 90 Mitarbeiter.Pressekontakt:PIABO PRAljoscha Röllecke+49 171 3101252united-domains@piabo.netOriginal-Content von: united-domains AG, übermittelt durch news aktuell