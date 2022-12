Kraus Consulting GmbH auf Wachstumskurs: Für ihren Standort in Limburg sucht die Agentur 15 neue Mitarbeiter

Limburg (ots) -Die Kraus Consulting GmbH mit Sitz in Limburg unterstützt kleine und mittelständische Handwerksbetriebe bei der Personalgewinnung. Das Unternehmen expandiert und sucht für seinen Standort in Limburg an der Lahn zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter in den Bereichen Kundenbetreuung und -beratung, Vertrieb, Marketing, Mediengestaltung, IT und Wirtschaftsinformatik. Auch Quereinsteiger sind bei der Kraus Consulting GmbH gern gesehen.Geschäftsführer Richard Kraus: "Für Handwerksbetriebe ist die Mitarbeitergewinnung inzwischen eine zentrale Aufgabe, die sich ohne professionelle Unterstützung kaum bewältigen lässt. Die Nachfrage nach unserer Dienstleistung steigt daher beständig. Wir erweitern deshalb unser Team und suchen Kollegen, die unsere Vision teilen. Wer motiviert ist und mit Leidenschaft an die Arbeit geht, ist bei uns genau richtig."Die Kraus Consulting GmbH gehört zu den führenden Agenturen im Bereich Social Recruiting und unterstützt Handwerksbetriebe dabei, in den sozialen Medien sichtbar zu werden. Als Partner ihrer Kunden sorgt die Agentur für eine nachhaltige Lösung des Fachkräftemangels. In der täglichen Arbeit werden Handwerksbetriebe beraten, Karriereseiten erstellt und Kampagnen für die sozialen Netzwerke entwickelt. Alle Bemühungen zielen darauf ab, die Handwerksbetriebe als attraktive Arbeitgeber in ihrer Region bekannt zu machen. Dabei arbeitet die Agentur komplett digital und betreut von Limburg aus ihre Kunden in ganz Deutschland.Als gelernter Handwerker hat Richard Kraus einen engen Bezug zur Arbeit seiner Kunden. Die Branchenerfahrung ist für ihn ein entscheidender Faktor, wenn es um den Erfolg der Kraus Consulting GmbH geht. Die Agentur bildet deshalb auch ehemalige Handwerker und Personal aus dem Industriebereich zu Vertriebsmitarbeitern aus. Das interne Schulungssystem ermöglicht es Quereinsteigern, sich innerhalb weniger Monate das nötige Wissen anzueignen, um die neue Aufgabe mit Leichtigkeit und Freude anzugehen.Gegenwärtig arbeiten 12 Mitarbeiter in den frisch renovierten Räumlichkeiten der Kraus Consulting GmbH. Die hellen Büros sind mit höhenverstellbaren Schreibtischen, ergonomischen Stühlen und modernen Apple-Geräten ausgestattet. Der Standort befindet sich in einer ruhigen, naturnahen Gegend und verfügt trotzdem über eine gute Anbindung zur Stadt.Neue Mitarbeiter können sich über eine faire Bezahlung, regelmäßige Gehaltserhöhungen und geregelte Arbeitszeiten freuen. Sie erwartet ein freundliches Arbeitsumfeld mit hilfsbereiten Kollegen und sympathischen Chefs. Bei der Kraus Consulting GmbH legt man zudem großen Wert auf die Gesundheit der Mitarbeiter. Das Kraus-Gesundheitssystem bietet über 300 Gesundheitsbenefits wie kostenlose Massagen oder Termine beim Facharzt innerhalb von 5 bis 10 Tagen."Wer ehrgeizig und diszipliniert ist, findet bei uns hervorragende Karrierechancen", sagt Richard Kraus. "Wir sind für unsere Mitarbeiter da und freuen uns über motivierte Menschen, die mit uns gemeinsam unsere wichtige Aufgabe angehen."Mehr Informationen finden Bewerber unter https://karriere.richardkraus.de/Pressekontakt:Kraus Consulting GmbHRichard Kraushttps://www.richardkraus.deE-Mail: info@richardkraus.dePressekontakt:Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Richard Kraus, übermittelt durch news aktuell