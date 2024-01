Kratos Defense, Security Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Analysten bewerten die Aktie von Kratos Defense & Security auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Es liegen keine neuen Bewertungen aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 17 USD, was einer Erwartung von -7,1 Prozent entspricht, da der Schlusskurs derzeit bei 18,3 USD liegt. Auf Basis dieser Schätzungen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Sektor "Industrie" hat die Aktie von Kratos Defense & Security im letzten Jahr eine Rendite von 114,94 Prozent erzielt. Dies liegt jedoch 1267,85 Prozent unter dem Durchschnitt (1382,79 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" beträgt 2308,33 Prozent, wobei Kratos Defense & Security aktuell 2193,39 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Kratos Defense & Security ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Kratos Defense & Security weist einen Wert von 96,3 auf, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 52,25, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht" für die Aktie.

Insgesamt zeigen die Bewertungen der Analysten, die Branchenvergleiche und die Anlegerstimmung, dass die Aktie von Kratos Defense & Security derzeit keine guten Aussichten aufweist und daher mit Vorsicht betrachtet werden sollte.