Kratos Defense, Security Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Aktie von Kratos Defense & Security wurde kürzlich einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet wurde. Dabei wurde ein Wert von 15,35 USD festgestellt, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 20,55 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +33,88 Prozent und führt zu einer positiven Bewertung der Aktie als "Gut". Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet. Der Wert liegt bei 18,74 USD, was ebenfalls über dem aktuellen Schlusskurs liegt und zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Kratos Defense & Security-Aktie aufgrund dieser einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Hier zeigt sich, dass Kratos Defense & Security mit einem KGV von 3945,07 deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 31,14. Dies führt zu einer Überbewertung des Unternehmens und einer Einstufung als "Schlecht"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung bei Kratos Defense & Security in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch vermehrt negative Themen diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Kratos Defense & Security derzeit eine Rendite von 0 % auf, was deutlich niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 16,98 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der Dividende.

Insgesamt ergibt sich für die Kratos Defense & Security-Aktie somit eine gemischte Bewertung auf Basis der technischen und fundamentalen Analyse sowie der Anleger-Stimmung und Dividendenrendite.