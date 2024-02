Kratos Defense, Security Aktie: In Lauerstellung

Kratos Defense & Security wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 3945,07 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt von 33,41 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten eine positive Einschätzung abgegeben, wobei das durchschnittliche Kursziel bei 17 USD liegt. Dies zeigt jedoch ein Abwärtspotenzial von -5,82 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating basierend auf dieser Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigt die Untersuchung der langfristigen Stimmung ein unterdurchschnittliches Aktivitätsniveau, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt indes unverändert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine gemischte Bewertung für Kratos Defense & Security, wobei fundamentale Kriterien eine überbewertete Aktie anzeigen, während die Anlegerstimmung positiv ist, die langfristige Stimmung aber gemischt ausfällt.