Kratos Defense, Security Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Die technische Analyse von Kratos Defense & Security-Aktien zeigt gemischte Signale. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 15,71 USD, was einen deutlichen Anstieg von 20,69 Prozent im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 18,96 USD bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 19,2 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend wird Kratos Defense & Security auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt ebenfalls gemischte Signale. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls negativ, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde negativ war. In den vergangenen zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen aufgegriffen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Einstufung führt.

Die Bewertungen von institutionellen Analysten zeigen eine gemischte Einschätzung. In den letzten 12 Monaten wurde die Aktie einmal als "Gut" und keinmal als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet, was langfristig zu einem "Gut"-Rating führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 18,96 USD erwarten die Analysten eine negative Entwicklung von -10,34 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten eine "Neutral"-Stufe.