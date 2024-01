Kratos Defense, Security Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf das Unternehmen Kratos Defense & Security in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Positive Themen dominierten die Diskussion an fünf Tagen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde weder positiv noch negativ über das Unternehmen gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht" und das Anleger-Sentiment wird dementsprechend ebenfalls als "Schlecht" eingestuft.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Kratos Defense & Security als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Einschätzungen abgegeben haben, wurde die Aktie 1-mal als "Gut" und 0-mal als "Neutral" oder "Schlecht" bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten im Durchschnitt ein Kursziel von 17 USD, was einer Erwartung von -13,97 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Analystenschätzungen wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" konnte Kratos Defense & Security mit einer Rendite von 114,94 Prozent nicht mit der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" mithalten, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 242,28 Prozent erzielte. Somit fällt die Performance von Kratos Defense & Security mit 127,35 Prozent deutlich darunter aus, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt aktuell 3945,07 und liegt damit um 12496 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Luft- und Raumfahrt und Verteidigung) von 31. Aus dieser Perspektive betrachtet, ist die Aktie demnach überbewertet und erhält in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung.