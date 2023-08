Kratos Defense, Security Aktie: Alles andere als uninteressant …

Für die Aktie Kratos Defense & Security stehen per 10.08.2023, 04:41 Uhr 17.18 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Kratos Defense & Security zählt zum Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung".

Kratos Defense & Security haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Kratos Defense & Security erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -0,07 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung"-Branche sind im Durchschnitt um 93,34 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -93,41 Prozent im Branchenvergleich für Kratos Defense & Security bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 141,42 Prozent im letzten Jahr. Kratos Defense & Security lag 141,49 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Kratos Defense & Security mit einem Wert von 3945,07 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 41,02 , womit sich ein Abstand von 9518 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

3. Analysteneinschätzung: Für Kratos Defense & Security liegen aus den letzten zwölf Monaten 1 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Kratos Defense & Security aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 17 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (17,18 USD) könnte die Aktie damit um -1,05 Prozent fallen, dies entspricht einer "Hold"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Kratos Defense & Security-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.