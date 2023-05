Krankenhausgesellschaft: Mangel auch bei Notfallmedikamenten

MAINZ (dpa-AFX) - Der Mangel an bestimmten Medikamenten in Kliniken betrifft laut Deutscher Krankenhausgesellschaft auch Notfallmedikamente. Fünf bis zehn Prozent aller Arzneimittel, die in Krankenhäusern gebraucht würden, seien nicht lieferbar, sagte der Vorstandsvorsitzende Gerald Gaß den Fernsehnachrichten SWR Aktuell. Das betreffe auch Antibiotika für Kinder sowie Schlaganfall-Mittel, also durchaus auch Notfallmedikation, sagte Gaß.

"Das heißt, wir haben Mitarbeiter, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als sich um diese Lieferprobleme zu kümmern und Ersatz zu beschaffen", berichtete er. Im Falle der Kinder-Antibiotika würden durch Apothekerinnen und Apotheker in den Krankenhäusern zum Teil aus Präparaten für Erwachsenen die notwendigen Rezepturen für die Kinder angepasst und selbst gefertigt./nis/DP/he