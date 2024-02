Krakatoa Resources Aktie: Das wird nichts mehr!

Die technische Analyse der Aktie von Krakatoa zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 0,03 AUD liegt. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 0,017 AUD lag und somit einen Abstand von -43,33 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei 0,03 AUD, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in den Diskussionen über Krakatoa gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Allerdings wurde auch eine positive Änderung in der Stimmungsrate festgestellt, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Gut" eingestuft wird.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wobei die Diskussionen hauptsächlich von positiven Themen geprägt waren. Dies führte zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Krakatoa-Aktie liegt bei 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, beläuft sich auf 85,19, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtbild, das zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt.