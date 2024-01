Krakatoa Resources Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf zu betrachten. Für die Krakatoa-Aktie zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 46,67, was auf Neutralität hinweist. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 60, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Einstufung für den RSI.

Ein weiterer wichtiger Aspekt zur Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und Buzz im Internet. Bei der Analyse von Krakatoa zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität und eine kaum veränderte Rate der Stimmungsänderung. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung auf dieser Basis.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Krakatoa besonders negativ diskutiert, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

Die technische Analyse der charttechnischen Entwicklung der Krakatoa-Aktie zeigt interessante Ausprägungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt deutlich über dem aktuellen Wert, was zu einer guten Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine schlechte Bewertung. Insgesamt wird die Krakatoa-Aktie für die einfache Charttechnik neutral eingestuft.