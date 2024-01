Kraig Biocraft Laboratories Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die technische Analyse der Kraig Biocraft Laboratories zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,04 USD liegt, während der aktuelle Kurs ebenfalls bei 0,04 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie in Bezug auf den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage neutral bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Tage bei 0,03 USD, was einer positiven Bewertung von +33,33 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Kraig Biocraft Laboratories in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie mit einer "Neutral"-Bewertung versehen. Darüber hinaus wurde eine verringerte Diskussionsstärke in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie mit "Schlecht" bewertet.

Die Betrachtung der Anlegerstimmung auf sozialen Plattformen ergab, dass die überwiegende Anzahl der Kommentare und Befunde negativ war. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Kraig Biocraft Laboratories diskutiert. Aus diesem Grund wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Kraig Biocraft Laboratories zeigt, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl innerhalb von 7 Tagen (RSI) als auch innerhalb von 25 Tagen (RSI25). Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.