Kraig Biocraft Laboratories Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Dividendenrendite von Kraig Biocraft Laboratories liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 8287,19 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zur "Chemikalien"-Branche.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils negativ, mit überwiegend negativen Diskussionen an zehn Tagen im Vergleich zu positiven Themen an vier Tagen. Die Anleger zeigten verstärktes Interesse an negativen Themen bezüglich des Unternehmens Kraig Biocraft Laboratories. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" im Anleger-Sentiment eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Kraig Biocraft Laboratories bei 0,04 USD, was +33,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie hingegen als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei 0 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen wurde eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Kraig Biocraft Laboratories festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Kriterium führt. Allerdings wurde auch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Zusammengefasst erhält Kraig Biocraft Laboratories daher eine "Gut"-Bewertung für diese Stufe.