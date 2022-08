Kraftstoffpreise sinken deutlich / ADAC: Niedrigere Rohölnotierungen sorgen für Preisrückgang

Finanztrends Video zu Brent Crude Rohöl ICE Rolling



München (ots) -Tanken ist in Deutschland im Vergleich zur Vorwoche deutlich günstiger geworden. Dies gilt insbesondere für Diesel: Wie die aktuelle ADAC Auswertung der Kraftstoffpreise zeigt, kostet ein Liter Diesel im bundesweiten Mittel 1,890 Euro. Im Vergleich zur vergangenen Woche ist dies ein Minus von 3,7 Cent. Der Preis für einen Liter Super E10 sank im selben Zeitraum um 2,5 Cent und liegt aktuell bei 1,707 Euro.Laut ADAC sind die gesunkenen Spritpreise eine notwendige Anpassung an die ebenfalls niedrigeren Rohölnotierungen. Kostete ein Barrel Rohöl der Sorte Brent in der Vorwoche noch rund 100 US-Dollar, sind jetzt für dieselbe Menge etwa 96 Dollar zu bezahlen.Damit der Wettbewerb und der Markt seine Kräfte entfalten kann, sollten die Autofahrer nach Empfehlung des ADAC stets preisbewusst tanken und sich vor der Fahrt zur Tankstelle über die aktuellen Preise im näheren Umkreis informieren. Die Preisdifferenzen zwischen verschiedenen Anbietern können bis zu sieben Cent betragen. Wer zudem abends tankt, kann nach ADAC Auswertungen viel Geld gegenüber den Morgenstunden sparen.Schnelle Hilfe bekommt man mit der Smartphone-App "ADAC Spritpreise", die die Preise nahezu aller über 14.000 Tankstellen in Deutschland zur Verfügung stellt. Ausführliche Informationen zum Kraftstoffmarkt und aktuelle Preise gibt es auch unter www.adac.de/tanken.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuell