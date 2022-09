Die Kraft der Innovation für den Depoterfolg nutzen

Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, für wohl jeden Aktienanleger stellt sich bei Investmententscheidungen stets die Frage, welche Unternehmen auch in Zukunft erfolgreich sein werden. Antworten darauf liefert zunächst einmal der Blick in die Vergangenheit. So dürften Aktien, die sich über lange Zeiträume überdurchschnittlich gut entwickelt haben, mit hoher Wahrscheinlichkeit...