Kraft Heinz: Das wahre Kursziel - 41,32 EUR

Die Analysten sind sich einig – die Aktie von Kraft Heinz ist derzeit unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 41,32 EUR und bietet damit ein Potenzial von +10,50% gegenüber dem aktuellen Kurs.

• Am 12.05.2023 legte die Aktie um +0,37% zu

• Die Durchschnittsbewertung des Guru-Ratings bleibt stabil bei 3,57

In den letzten fünf Handelstagen hat die Aktie eine positive Entwicklung verzeichnet (+0,32%), was jedoch nicht alle Analysten überzeugt.

Während sechs Experten sie als starken Kauf empfehlen und fünf weitere als Kauf einschätzen,

halten sich zwölf mit einer neutralen Bewertung zurück.

Nur ein Analyst sieht aktuell einen Verkauf in der Aktie.

Trotzdem bleibt das Gesamtbild positiv: Mit einem mittelfristigen Kursziel von 41,32 EUR besteht laut Marktbeobachtern noch immer investierbares Potenzial im zweistelligen...