Kraft Heinz vor Q3 Zahlen: Aktionäre erwarten Umsatz- und Gewinnsteigerung

In knapp 104 Tagen wird das US-amerikanische Unternehmen Kraft Heinz seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Doch was können Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie entwickelt sich die Kraft Heinz Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Einen Blick auf die aktuellen Zahlen zeigt, dass die Marktkapitalisierung des Unternehmens derzeit bei 39,92 Mrd. EUR liegt. In nicht allzu ferner Zukunft wird Kraft Heinz die neuen Quartalszahlen bekanntgeben. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf diese Ergebnisse.

Laut Analystenprognosen wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Im dritten Quartal des Jahres 2022 belief sich der Umsatz noch auf 5,93 Mrd. EUR, während nun ein Anstieg um +4,20 Prozent auf 6,18 Mrd. EUR erwartet wird.

Aber nicht nur der Umsatz...