Kraft Heinz: Potenzial von +32,08% laut Analysten - Kursziel bei 38,63 EUR

Die gestrige Kursentwicklung von Kraft Heinz am Finanzmarkt lag mit +0,11% im Plus. Die Ergebnisse der vergangenen Handelswoche zeigen jedoch einen Abwärtstrend in Höhe von -5,06%. Der Markt ist daher momentan pessimistisch eingestellt.

Aktuell bewerten die Bankanalysten die Aktie als unterbewertet und halten ein mittelfristiges Kursziel bei 38,63 EUR für realistisch. Bei Umsetzung dieser Prognose ergibt sich ein Investitionspotenzial in Höhe von +32,08%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund der schwachen Trendentwicklung.

Insgesamt empfehlen sieben Analysten den Kauf der Aktie und eine weitere Analysteneinschätzung lautet “Kauf”. Eine neutrale Haltung vertreten 13 Experten mit einer Bewertungseinstufung als “halten”. Somit sind noch immer +38,10% optimistische Stimmen vorhanden.

Das bewährte...