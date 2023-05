Kraft Heinz: Potenzial für Kursanstieg um 11,13% auf 41,12 EUR

Die Aktie von Kraft Heinz verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -0,76%. In den letzten fünf Handelstagen beträgt die Summe der Ergebnisse sogar -0,21%, was auf eine pessimistische Stimmung hindeutet. Doch Analysten sind anderer Meinung und halten die Aktie für unterbewertet.

Das mittelfristige Kursziel von Kraft Heinz liegt aktuell bei 41,12 EUR. Sollte sich diese Einschätzung bewahrheiten, würde dies ein Investitionspotenzial von +11,13% eröffnen. Derzeit sehen sechs Bankanalysten die Aktie als starken Kauf an und weitere fünf setzen das Rating “Kauf”. Zwölf Experten positionieren sich mit “halten” weitgehend neutral zu der Aktie. Nur einer ist der Ansicht, dass ein Verkauf ratsam sei.

Insgesamt bleiben jedoch fast die Hälfte (47,62%) aller Analysten optimistisch bezüglich des Potenzials der...