Kraft Heinz: Kursziel von 42,11 EUR - Potenzial von +24,10%

Die Aktie von Kraft Heinz hat in der vergangenen Woche eine negative Entwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag fiel der Kurs um weitere -0,32%, was die Analysten überraschen dürfte. Die Stimmung ist jedenfalls eindeutig pessimistisch.

Doch laut den Bankanalysten ist die Aktie aktuell deutlich unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 42,11 EUR und bietet somit ein Potenzial von +24,10%. Allerdings sind nicht alle Experten dieser Ansicht, da einige aufgrund des schwachen Trends skeptisch bleiben.

Dennoch empfehlen 6 Analysten den Kauf der Aktie und weitere 2 Experten sehen sie als optimistische Investitionsmöglichkeit an. Eine neutrale Bewertung vergeben hingegen 12 Analysehäuser und nur 1 Experte rät zum Verkauf.

Insgesamt bleibt das Guru-Rating mit einem Wert von 3,57 unverändert positiv.