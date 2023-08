Kraft Heinz: Kursziel bei 37,69 EUR - +20% Potenzial

Laut Analysten ist derzeit die Bewertung der Kraft Heinz Aktie nicht angemessen und das wahre Kursziel liegt um +20,00% über dem aktuellen Niveau. Das gestrige Ergebnis von +0,45% bedeutet jedoch nur eine minimale Verbesserung nach einer schlechten Handelswoche mit einem Rückgang von -2,68%.

• Kraft Heinz hatte gestern ein positives Resultat von +0,45%

• Mittelfristiges Kursziel für Kraft Heinz liegt bei 37,69 EUR

• Die Mehrheit der Experten gibt das Rating “halten”

Das mittelfristige Kursziel für die Aktie von Kraft Heinz beträgt aktuell 37,69 EUR. Wenn dies zutrifft – so wie es die Bankanalysten prognostizieren – bietet sich den Anlegern eine Chance auf ein Potentialwachstum in Höhe von +20%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Aktuell empfehlen sieben...