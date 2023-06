Kraft Heinz: Kurspotenzial von +14,02% auf 39,11 EUR

Die Aktie des Lebensmittelkonzerns Kraft Heinz verlor gestern an der Börse -0,83%. In den letzten fünf Handelstagen liegt das Minus bei -3,10%, was die Stimmung am Markt pessimistisch erscheinen lässt.

Trotzdem sind die Analysten optimistisch gestimmt und sehen ein mittelfristiges Kursziel bei 39,11 EUR. Sollte sich ihre Einschätzung bewahrheiten, besteht für Investoren ein Potenzial von +14,02%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Meinung nach der schwachen Kursentwicklung in letzter Zeit.

Der Anteil der Analysten mit einer positiven Einstufung beläuft sich auf +38,10%. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,57.

Zusammenfassend bietet Kraft Heinz eine interessante Möglichkeit für Anleger mit einem mittelfristigen Horizont.