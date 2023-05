Kraft Heinz: Kurspotenzial von +11,25% - Aktie unterbewertet?

Die Aktien des Lebensmittelherstellers Kraft Heinz sind laut Expertenmeinung derzeit nicht adäquat bewertet. Das wahre Kursziel könnte um +11,25% über dem jetzigen Wert liegen.

• Am 15.05.2023 verbucht Kraft Heinz eine leichte Entwicklung von +0,03%

• Das aktuelle Kursziel der Aktie ist bei 41,70 EUR angesetzt

• Das Guru-Rating für Kraft Heinz bleibt bei 3,57

Am vorigen Handelstag verzeichnete die Kraft-Heinz-Aktie einen Anstieg von lediglich +0,03%. In den vergangenen fünf Tagen ergibt sich somit ein Gesamtwert von -0,51%, was auf eine relativ unaufgeregte Stimmung im Markt hindeutet.

Obwohl sich das Unternehmen stabilisiert hat und seine Zahlen zuletzt verbessern konnte – insbesondere in Nordamerika – sind Analysten skeptisch bezüglich einer kurzfristigen Wertsteigerung der Kraft-Heinz-Aktien.

Das durchschnittliche...