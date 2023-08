Kraft Heinz: Bankanalysten sehen Kurspotenzial von +19,08% - aktuelles Kursziel bei 39,14 EUR

Die Aktie von Kraft Heinz konnte gestern am Finanzmarkt um +0,16% zulegen und verzeichnete damit eine neutrale Wochenentwicklung von -0,91%. Dennoch sind die Bankanalysten optimistisch und glauben an ein mittelfristiges Kursziel von 39,14 EUR. Dies entspricht einem potentiellen Wachstumspotenzial in Höhe von +19,08%.

Aktuell empfehlen sechs Analysten die Aktie als starken Kauf und zwei weitere Experten tendieren ebenfalls zum Kauf. Die Mehrheit der zwölf weiteren analysierenden Experten bewertet den Wert dagegen mit “halten”. Trotzdem bleibt das Guru-Rating stabil bei 3,70.

Obwohl sich die jüngsten Ergebnisse neutral entwickelt haben bleibt das Potenzial für Investoren bestehen.