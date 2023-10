Kraft Heinz: Bankanalysten prognostizieren Kurspotenzial von +25,93%

Die Aktie von Kraft Heinz hat sich gestern am Finanzmarkt um -0,37% entwickelt. In den vergangenen fünf Handelstagen verzeichnete sie jedoch einen Anstieg von +0,09%. Der Markt scheint also derzeit relativ neutral gestimmt zu sein.

Laut durchschnittlicher Einschätzung der Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel bei 38,62 EUR – ein Potenzial für Investoren in Höhe von +25,93%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des neutralen Trends in der jüngsten Kursentwicklung.

Aktuell empfehlen 7 Analysten die Aktie als starkes Kaufsignal und ein weiterer sieht sie optimistisch an. Die Mehrheit (13 Experten) bleibt jedoch neutral und rät dazu, die Aktie zu halten.

Das Guru-Rating bleibt mit einem Wert von 3.71 konstant positiv.