Kraft Heinz-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Kraft Heinz, ein Unternehmen aus dem Markt "Verpackte Lebensmittel und Fleisch", notiert aktuell (Stand 17:00 Uhr) mit 38.52 USD etwas im Minus (-0.39 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist NASDAQ GS.

Unsere Analysten haben Kraft Heinz nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Analysteneinschätzung: Für Kraft Heinz liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 5 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 1 Buy, 0 Hold- und 0 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Buy"-Titel. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 41,75 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (38,67 USD) könnte die Aktie damit um 7,96 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Kraft Heinz-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

2. Sentiment und Buzz: Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Je nach Diskussionsintensität, also der Anzahl von Wortbeiträgen in den sozialen Medien und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Kraft Heinz haben wir langfristig in Bezug auf die Diskussionintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Sell" zu. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Wir kommen daher für das langfristige Stimmungsbild zum Gesamtergebnis "Sell".

3. Fundamental: Kraft Heinz ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Nahrungsmittel) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 14,21 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 68 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 43,97 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

