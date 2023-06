Kraft Heinz: Analysten sehen großes Kurspotenzial - Aktie um 26,01% unterbewertet

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Kraft Heinz an der Börse einen Kursverlust von 0,44%. In den vergangenen fünf Handelstagen fielen die Ergebnisse jedoch mit einem Minus von 2,92% eher pessimistisch aus. Die Stimmung am Markt ist eindeutig.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für Kraft Heinz bei 41,54 EUR gesehen. Dies entspricht einem Potenzial von +26,01%, falls sich diese Einschätzung bestätigt. Allerdings sind nicht alle Bankanalysten so optimistisch nach dem schwachen Trend der letzten Zeit.

Eine Umfrage zeigt: Sechs Analysten halten die Aktie für einen starken Kauf und zwei weitere sprechen eine Kaufempfehlung aus. Zwölf Experten empfehlen lediglich “Halten” und ein weiterer Experte rät zum Verkauf der Anteilsscheine. Der Anteil der Analysten mit positiver Einschätzung liegt aktuell bei +38,10%.

Das...