Kraft Heinz: Analysten sehen ein Potenzial von +23,68% und Kursziel bei 38,17 EUR

Die Aktie von Kraft Heinz hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine relativ neutrale Entwicklung hingelegt. Am gestrigen Tag gab es einen Rückschlag von -0,22%, was jedoch keine Überraschung war.

Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt aktuell bei 38,17 EUR. Sollten sie Recht behalten, würde dies Investoren ein Potential zum Kauf eröffnen, welches sich auf +23,68% beläuft. Obwohl die jüngste Kursentwicklung neutral ist und nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen, empfehlen insgesamt 8 Experten die Aktie als “kaufen” oder “halten”. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3.75 Punkten.

• Kraft Heinz verliert am 21.08.2023 um -0,22%

• Mittelfristiges Kursziel beträgt nach Analystenmeinungen bei 38,17 EUR

• Der Anteil der optimistischen Analysten beträgt +40%.